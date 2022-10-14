Фото: Единая лига ВТБ.

В гостевом матче 13 октября против «Астаны» решающей для пермяков стала вторая четверть, в которой они уступили сопернику 9 очков. Упущенное «Парма» так и не сумела восстановить до конца поединка – 72:84 (21:21, 12:21, 24:27, 15:15).

Самыми результативными в составах команд стали: «Астана» - Майерс (18 + 9 подборов), Аксенов (18), Валерий Лиходей (17 + 5 передач); «Парма» - Антипов (19 + 6 подборов), Роберсон (15), Диме (10 + 8 подборов + 2 блок-шота).

Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин признал, что этот матч стал серьезным уроком для команды, по приезду в Пермь будет сделана работа над ошибками.

Следующий матч «Парма» проведет в Перми 18 октября против «Локомотива- Кубань» из Краснодара. (0+)

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