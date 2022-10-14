Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 14 октября информирует, что пробки в 6-7 баллов появились в Мотовилихе: на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской, на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской, ул. Соликамской в районе ТЦ «ДомаДом» в сторону шиномонтажа «Колесо.Ру».

Плотное движение транспорта в этот час есть еще на нескольких участках дорог Перми:

- ул. Веденеева в сторону перекрестка с ул. Лянгасова

- ул. Грибоедова от пр. Октябрят к ул. Уинской

- ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов

- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- развязке ш. Космонавтов в райогне ТЦ «Кольцо»

- перекрестке ул. Промышленной и ул. Леонова

- с поворота на ул. Якутской до кольца «Сосновый бор»

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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