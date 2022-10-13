Фото: ХК «Динамо Санкт-Петербург»

Затяжная серия из шести проигранных подряд матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ для «Молота» завершилась 13 октября. К столь желанной победе команду привел новый главный тренер Сергей Бердников. На этом посту он сменил Альберта Логинова.

«Молот» очень агрессивно начал на домашней арене матч с «Динамо» и уже к середине первого периода вел со счетом 3:0. Во втором периоде соперники обменялись шайбами, а за несколько секунд до финальной сирены пермские хоккеисты закрепили успех – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

В составе «Молота» шайбы забросили – Пархоменко, Воробьев (в большинстве), Кирьянов, Белохонов и Манин. У «Динамо» отличился Нечаев (в большинстве).

Следующий матч «Молот» также проведет в родных стенах: 15 октября он будет принимать ещу одну команду из Питера - «СКА-Нева». (0+)

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