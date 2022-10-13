В Перми у школы-интерната №85 произошел пожар

Фото подписчика "КП-Пермь"

Жителям домов около пермской школы-интерната №85 (ул. Муромская, 32) сегодня вечером пришлось изрядно понервничать. Около восьми вечера здесь произошел пожар. О нем "КП-Пермь" сообщил подписчик в паблике ВК. К краткому сообщению были приложены фотографии: темноту октябрьского вечера разрезает яркое огненное пятно.

За подробностями мы обратились в краевое МЧС, где нам пояснили, что горело деревянное строение (гараж либо сарай) и близрастущие деревья. Огонь потушили быстро. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

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