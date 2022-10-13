В Пермском крае после реконструкции открыли трассу Пермь-Екатеринбург

Фото: Министерство транспорта Пермского края/Телеграм

Радость для автомобилистов и дальнобойщиков: на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург (Р-242) запустили полноценное движение транспорта на участке с 47 по 58 километр. Открытие объекта проходило в формате телемоста на выставке-форуме «Дорогая 2022», сообщили в краевом минтрансе.

Уточним, участок протяженностью 11 километров расширили до четырех полос, оборудовали освещение и барьерное ограждение. Кроме того, здесь построили два моста через реку Юмыш и два надземных пешеходных перехода; сделали удобную транспортную развязку в районе деревни Байболовка и арочную трубу для проезда сельхозтехники. Оборудовали шесть остановок с «карманами» для безопасной посадки пассажиров, а также тротуарами, заасфальтированными на подходах.

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