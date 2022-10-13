В Пермском крае школьница не вернулась после выпускного

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"

На ТВ-3 в программе «Вернувшиеся» 14 октября выйдет эпизод о загадочном исчезновении 18-летней школьницы Марины Ивакиной из деревни Заполье Верещагинского района. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Этим летом, 23 июня, девочка собиралась на свой выпускной. Обычно до школы она ездила на автобусе, но в тот день его не было. Мама школьницы ушла на работу в ночную смену. Из-за отсутствия связи женщина не могла дозвониться до дочки и узнать, вернулась ли она с праздника. Оказалось, что девочка не была на вручении аттестата и дома не ночевала.

Местоположение выпускницы оставалось загадкой. Несколько отрядов спасателей, местные жители и работники школы искали ее в соседних поселках и окрестностях. После двух дней поисков девочку удалось найти живой. Что произошло со школьницей, авторы передачи не сообщают. Подробности этой истории покажут в пятницу в 14:30.

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