Для цифровизации бизнеса предприниматели Прикамья все чаще используют Отраслевое решение от Сбера

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Отраслевое решение — специализированный инструмент, который точечно учитывает нюансы отраслей и предназначен для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей. Он включает цифровые решения для следующих направлений бизнеса: Оптовая торговля, Розничная торговля, Сфера услуг, ЖКХ, Коммерческая недвижимость, Транспорт.

С момента запуска Отраслевым решением воспользовались более 1300 предпринимателей Пермского края. Наибольшей популярностью среди них пользуется Сбербанк-Отраслевое решение Недвижимость, данным продуктом воспользовались 84,5% предпринимателей, на втором месте со значительным отставанием идет Отраслевые решения. Розничная торговля – воспользовались почти 10% предпринимателей.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Наш продукт позволяет полноценно управлять бизнесом и вести деятельность компании. Накопленные банком данные, его экспертиза и многолетний опыт в обслуживании предпринимателей региона позволяют точно определить, что нужно самым популярным отраслям бизнеса в ежедневной работе. Отрадно, что именно Сбер первым на рынке предложил бизнесу подобные отраслевые решения».