В филиале «Азот» обновлен технопарк

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» введено в эксплуатацию новое оборудование для обеспечения бесперебойной работы производства — комплекс для опрессовки трубопроводной арматуры. Его стоимость составила около 24 млн рублей.

Стенд для опрессовки смонтирован в отделении специализированного ремонта ремонтно-производственного управления. Он предназначен для пневматических и гидравлических испытаний трубопроводной арматуры: вентилей, задвижек, регулирующих и обратных клапанов. Опрессовку на герметичность проходит как технологическое оборудование с действующего производства, так и новое. Отличительная особенность нового комплекса - автоматическое формирование отчетов после каждого испытания.

Андрей Шахматов, начальник ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

На производстве важно решать все поставленные задачи быстро и качественно. Для этого необходимо современное оборудование. Ежегодно в нашем подразделении появляется все больше новых станков. Стенд для опрессовки позволяет проводить испытания трубопроводной арматуры, на основе которых сотрудники делают заключения об ее исправности.