Семьям мобилизованных пермяков усилили оказание всесторонней помощи

Семьям резервистов помогают решить не только психологические, но и бытовые вопросы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семьям призванных в ходе частичной мобилизации жителей Пермского края усилено оказание всесторонней адресной помощи. Губернатор Прикамья дал соответствующее поручение краевому минсоцразвития.

– Для получения социальной, психологической, юридической и материальной помощи, а также решения бытовых вопросов следует обращаться в соцзащиту по месту жительства или к социальному участковому, – сообщили в пресс-службе краевого правительства. – Переживаний у родственников бойцов много, поэтому важно максимально оперативно оказывать им помощь в сложных ситуациях.

Напомним, в Пермском крае работает бесплатная круглосуточная Скорая социальная помощь. Дозвониться можно по номерам: 129 (со стационарного телефона) и 8-800-100-83-05 (с мобильного).

По вопросам частичной мобилизации следует обращаться с 9 до 18 часов на горячую линию по номеру 122. Обращения принимают 50 операторов.

Ответы Министерства обороны РФ на часто задаваемые вопросы также публикуются на правительственном сайте объясняем.рф.

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