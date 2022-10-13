Пермские таможенники пресекли контрабанду военной техники в Канаду и США

Фото: Пермская таможня

Сотрудники Пермской таможни пресекли контрабанду военной техники в Канаду и США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 31-летний житель региона пытался отправить за границу посылку с приборами ночного видения ПНВ-57. Заместитель начальника Пермской таможни Максим Степанов пояснил, что такие приборы предназначены для механиков-водителей бронетанковой техники и используются ночью в условиях естественной освещенности. Они относятся к продукции военного назначения и, согласно российскому законодательству, запрещены к продаже физическими лицами и перемещению через границу Евразийского экономического союза.

Чтобы скрыть незаконное перемещение техники, пермяк использовал вымышленное имя отправителя. Кроме того, в таможенной декларации он указал ложную информацию о вложении — «Декоративное украшение интерьера».

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Ему грозит лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.