Пермяк спустя три года получил компенсацию за сломанную из-за гололеда ногу

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ноябре 2019 года подросток поскользнулся на тротуаре по улице Максима Горького. Результатом стал закрытый перелом правого бедра. После госпитализации пострадавшему провели операцию. Он проходил длительное лечение и передвигался на костылях. Как сообщили в Пермском краевом суде, получить компенсацию пермяк смог лишь через три года.

На момент получения травмы истец был несовершеннолетним. В связи с этим его мама обращалась в различные организации, выясняя, кому принадлежит земельный участок, где ее сын получил травму. Узнав, что земля находится в государственной или муниципальной собственности, женщина направила претензионное письмо о выплате компенсации морального вреда в администрацию Свердловского района, но получила отказ.

В ответе на претензию было указано, что данный земельный участок относится к жилому дому, и ответственность по содержанию возложена на управляющую компанию. Там пострадавшей стороне тоже не ответили, поэтому молодой человек обратился в суд.

В ходе разбирательств выяснилось, что падение произошло на земельном участке, у которого отсутствует кадастровый номер, и право собственности на него не разграничено. Таким образом, распорядителем участка является муниципалитет.

Исходя из этого суд обязал администрацию Свердловского района выплатить пострадавшему компенсацию морального в размере 250 тысяч рублей.

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