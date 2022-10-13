Новым главным тренером «Молота» стал Сергей Бердников

Сергей Бердников. Фото: autogear.ru

Руководство ХК «Молот» объявило об отставке Альберта Логинова 12 октября. Главной причиной стало неудачное выступление команды в чемпионате ВХЛ сезона 2022-2023 годов. После 12 проведенных встреч в рамках регулярного розыгрыша «Молот» опустился на 22-е место в турнирной таблице.

Генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев считает, что команда не должна загонять себя в какие-то ямы.

«Команда может играть хорошо. Всегда нужно что-то делать, поскольку если ты ничего не будешь делать, то не поймешь правильно это или нет. Поэтому мы и пришли к таким мерам», - пояснил смену главного тренера Александр Гулявцев.

О новом наставнике команды клуб объявил 13 октября: им стал 51-летний специалист Сергей Бердников. Многим любителям хоккея он известен как самобытный нападающий: сибиряк - по рождению и характеру. За свою профессиональную карьеру игрока он защищал цвета таких известных клубов, как омский «Авангард», ярославское «Торпедо», череповецкая «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», ХК «МВД» и новосибирская «Сибирь».

На тренерскую работу он перешел в 2008 году. С 2020 по 2022 годы занимал пост главного тренера ХК «Арлан» из Кокшетау, который при нем два раза завоевал «серебро» чемпионата Республики Казахстан.

«Решение о назначении нового главного тренера необходимо было принимать быстро. Я знаю Сергея Павловича, как человека порядочного, целеустремленного. Надеемся, что он сможет внести свои новшества, взбодрить команду и даст каждому игроку поверить в себя. Задачи, поставленные перед началом сезона, мы не снимаем и сейчас команда должна готовиться играть при новом наставнике», - отмечает Александр Гулявцев.

В ХК «Молот» надеются, что с приходом нового тренера команда встряхнется, найдет свою игру и будет показывать тот результат, который от нее ждут.

Уже сегодня Сергей Бердников выведет на лед свою новую команду на матч в Перми против одного из нынешних лидеров чемпионата ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга. (0+)

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