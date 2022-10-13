Зарплаты в Пермском крае оказались на 17% ниже средней по России

Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре средняя предполагаемая зарплата по Пермскому краю составила 45 408 рублей. Как сообщают исследователи рекрутинговой компании Head Hunter, это на 17% меньше общероссийского показателя.

По сравнению с сентябрем прошлого года, средняя предполагаемая заработная плата в Прикамье увеличилась на 1 690 рублей, а в целом по России — на 2 478. Наиболее высокие результаты по итогам сентября 2022 года показали Магаданская область (79 719 рублей), Чукотский АО (78 950 рублей), Ямало-Ненецкий АО (76 860 рублей), Москва (76 156 рублей) и Сахалинская область (69 784 рублей). Так, по уровню зарплат регион расположился на 55-м месте.

Согласно опросу, проведенному в ПФО, 39% компаний планируют увеличить заработную плату сотрудников до конца текущего года. О планах по увеличению зарплаты в 2023 году сообщили 51% работодателей.

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