Энергетики «Т Плюс» убрали забор из охранной зоны теплосети в микрорайоне Закамск

Фото: Т Плюс

Сотрудники Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выявили незаконный объект – декоративный забор – в охранной зоне тепловой сети на ул. Капитанская, 12 (микрорайон Закамск Кировского района города Перми). Самовольная постройка демонтирована так как препятствует обслуживанию и ремонту теплопровода, по которому тепло и горячая вода подаются в жилые дома по ул. Танцорова, 44, 50. Согласно законодательству, охранная зона теплопровода составляет не менее 3 метров в обе стороны.

С начала 2022 года только в Перми энергетики «Т Плюс» выявили свыше 60 незаконных объектов в опасной близости от тепломагистралей, значительная часть которых – детские и спортивные площадки. Также часто с нарушениями расположены автостоянки, гаражи и торговые павильоны. В отношении всех самостроев инициированы процедуры по демонтажу и переносу из охранной зоны.

«Незаконные сооружения, расположенные вблизи тепломагистралей, создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и возникновению дополнительных дефектов и утечек. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей», – напоминает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании данных надзорные ведомства выносят владельцам самостроев предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.