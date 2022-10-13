В Перми ищут мужчину, который бесследно исчез месяц назад

Фото: Регион 59/ВКонтакте

Волонтеры ведут поиски 38-летнего Дмитрия Макушина, проживающего в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщил поисковый отряд «Регион 59».

За помощью в поисках обратилась сестра пропавшего. В последний раз она созванивалась с ним 15 сентября, и с тех пор он перестал выходить на связь.

Рост мужчины 180 сантиметров, телосложение среднее, темно-русые и короткие волосы. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, +7-912-880-41-60 или +7(958)244-14-84