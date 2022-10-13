Сбербанк позволит получать привилегии зарплатных клиентов всем жителям Пермского края

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Сбербанк запустил уникальную услугу, которой не может похвастаться ни один банк страны — теперь привилегии зарплатных клиентов может получать абсолютно любой клиент Сбера. При этом не важно, получает ли он зарплату на карты других банков или нет, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Для этого жителям Прикамья достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн дать согласие на подтверждение дохода через Госуслуги и не менее двух месяцев подряд зачислять на карту Сбера определенную часть своего дохода. То есть, перечисляя деньги на карту Сбера или пополняя ее наличными через банкомат, можно имитировать получение заработной платы.

Выполнив эти условия, клиент получит набор привилегий, которые получают зарплатные клиенты: сниженная ставка по кредиту и ипотеке, повышенное начисление бонусов «Спасибо от Сбербанка», возможность одолжить у банка деньги до зарплаты, если появились непредвиденные расходы, а также интересные предложения от дочерних компаний Сбера.

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы получить преимущества «зарплатников»: в разделе «Сервисы», на главном экране в СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход».

После этого в результате переадресации на портале Госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных, а затем, вернувшись в СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода. На третий месяц после выполнения этих условий привилегии станут доступными. Сервис доступен для пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн на устройствах Андроид.