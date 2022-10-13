Сбер в Пермском крае провел конференцию для профессиональных игроков в области недвижимости

Фото: Сбер

Сбербанк провел конференции для представителей ведущих агентств недвижимости Прикамья. Эксперты банка и собравшиеся обсудили состояние рынка недвижимости, реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой и популярность кредитования индивидуального жилищного строительства.

Так, сейчас Сбер предлагает клиентам построить собственный дом по льготным программам: «Господдержка 2020» от 6,3%, «Семейная» от 5,3% и «Ипотека для IT» от 4,7%. Строительство дома подходит и под стандартную ипотечную программу Сбербанка.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«На подобных встречах мы обсуждаем преимущества платформы Домклики ее новые возможности. Согласитесь, удобно, что на сайте сервиса могут размещать объявления о продаже квартир, как частные лица, так и агентства недвижимости. Там же можно сдавать недвижимость в аренду физическим лицам или под коммерческие цели».