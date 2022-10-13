Хор Пермской оперы возглавит руководитель столичного вокального ансамбля Екатерина Антоненко

Фото: Пермский театр оперы и балет

Хор Пермской оперы возглавит Екатерина Антоненко. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Екатерина Антоненко окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории, Московскую государственную консерваторию как хоровой дирижер и аспирантуру историко-теоретического факультета МГК. Регулярно выступает на статусных площадках и фестивалях Европы, сотрудничает с ведущими европейскими коллективами: The Tallis Scholars (Оксфорд), Камерный хор RIAS (Берлин), Дрезденский камерный хор.

В 2006 году Екатерина Антоненко основала вокальный ансамбль Intrada. Руководство им она совместит с работой в Пермской опере. По словам нового хормейстера Пермской оперы, приглашение для нее стало большой неожиданностью.

В Пермском театре оперы и балета считают, с приходом нового хормейстера продолжится всестороннее развитие хора и расширение концертного репертуара.

Напомним, что с сентября пост главного хормейстера пермского театра оперы и балета покинул Евгений Воробьев. В настоящее время он работает в музыкальном коллективе MusicAeterna, созданном Теодором Курентзисом.

«Мы подходили к выбору кандидатуры нового главного хормейстера, руководствуясь рядом четких критериев. Во-первых, нам, как театру молодых художников, было принципиально важно сотрудничать с музыкантом нового поколения, но при этом опытным профессионалом, обладающим серьезными достижениями в области развития хорового искусства и имеющим опыт руководства коллективом», — отметил генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков.

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