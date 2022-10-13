Застройщик художественной галереи в Перми запустил онлайн просмотр ее строительства

Фото: Компания «Лимак Маращ».

Застройщик здания новой Пермской художественной галереи на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина» (ул. Советская ,1Б) в Перми приступил к прямой трансляции строительства.

Динамику возведения зданий можно увидеть на официальном сайте компании «Лимак Маращ». Онлайн трансляция стройки ведется с нескольких камер: камера 1 (кран), камера 2 (общежитие), камера 3 (склад).

Напомним, здание разместится на площади около 2 га, площадь пятиэтажного здания составит более 21 тыс. квадратных метров.

Контракт на строительство здания Пермской художественной галерей был заключен в марте 2021 года. Его сумма на тот момент составляла 4,2 млрд рублей.

«Наша задача – сделать так, чтобы галерея получила здание, соответствующее всем необходимым выставочным требованиям. Тогда местные жители и гости Пермского края смогут увидеть большее число шедевров, о существовании которых сейчас знают из рассказов хранителей – это будет новая страница в нашей истории», - ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Объект входит в число приоритетных проектов к юбилею Перми. Его планируется открыть в 2023 году.

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