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Общество13 октября 2022 6:58

В Прикамье 13 октября может стать самым теплым днем месяца

Дождей не будет
Источник:kp.ru

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День 13 октября обещает стать одним из самых теплых за весь месяц. Об этом рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Максимальная температура воздуха днем по региону ожидается в пределах +10…+16 градусов, а в Перми потеплеет до +14. Осадков не ожидается.

До конца недели в регионе похолодает. В пятницу и субботу при облачной погоде и слабом ветре пройдут дожди. Температура воздуха ночью останется на уровне +3…+8 градусов. В пятницу днем будет +7…+11, а в субботу +5…+10.

В воскресенье осадки прекратятся. Ночью возможны заморозки до -2, а днем будет +4…+9. В понедельник характер погоды существенно не изменится.