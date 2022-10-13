В Прикамье заболеваемость клещевым энцефалитом выросла почти на 80%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за 9 месяцев 2022 года в больницы обратились 22 485 пострадавших от укусов клещей, 4 289 из которых — дети. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За этот сезон показатель заболеваемости клещевым энцефалитом составил 2,5 на 100 тысяч населения, что на 78% больше, чем в прошлом году. Также значительно выросло число заболевших иксодовым клещевым боррелиозом.

В 46,8% случаев жители обнаруживали на себе клещей после посещения лесов, в 41,9% — при посещении индивидуальных садов. Еще 11,3% не могут сказать, где произошло присасывание.