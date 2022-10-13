В Перми на фоне частичной мобилизации вырос рынок аренды жилья

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В краевой столице на фоне частичной мобилизации число сдаваемых в аренду квартир выросло на 25-30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пермских риелторов.

Часть экспертов считает, что сегмент начал расти в сентябре, когда жители стали уезжать за границу, освобождая арендованное жилье или сдавая собственное. Другие отмечают, что сегмент увеличивается на протяжении последних шести месяцев за счет сдачи в аренду квартир, купленных в растущем рынке.

Прогнозируется, что рост сдаваемого в аренду жилья в дальнейшем продолжится. Также произойдет регулировка его стоимости.

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