В Пермском крае возникла нехватка донорской крови двух групп

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье возник дефицит донорской крови I и III групп с отрицательным резусом. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермскую краевую станцию переливания крови.

Неравнодушных пермяков просят сдать кровь. Сделать это можно по улице Лебедева, 54 в будни: с понедельника по четверг с 08:00 до 13:30 и в пятницу с 08:00 до 12:30.

Предварительной записи не требуется, однако, чтобы сократить время ожидания в очереди, можно позвонить по телефону 8 -342-282-53-21. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00, в пятницу — с 11:00 до 14:30.

Кроме того, сдать кровь можно во время выездных дней донора, график которых размещен по ссылке.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru