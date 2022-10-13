Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, за истекшие сутки, 12 октября 2022 года, на территории региона произошло 8 пожаров: 2 пожара - в Перми; по 1 пожару - в Очерском, Чусовском, Краснокамском, Кочевском, Юсьвинском и Кудымкарском округах.

«На пожарах погибших не обнаружено, есть травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в краевом ведомстве.

Очагами загораний 12 октября стали: нательные вещи - в Очерском и Кочевском округах; жилой дом - в Юсьвинском округе; магазин - в Кудымкарском округе; неэксплуатируемое строение - в Орджоникидзевском районе Перми; садовый дом - в Дзержинском районе Перми; жилой дом - в Чусовском округе; гараж - в Краснокамском округе.

За прошедшие сутки 12 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 12 октября 2022 года на территории региона 208 профилактической группой в составе 442 человек осуществлено 2336 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 3667 человек, распространено 2881 памятка.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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