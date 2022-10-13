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Общество13 октября 2022 4:12

В Пермском крае влюбленная пара лосей не спеша прогуливалась вдоль дороги

У сохатых в разгаре брачный период
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: скриншот видео Министерства природных ресурсов Пермского края

Фото: скриншот видео Министерства природных ресурсов Пермского края

В лесах Красновишерского округа заметили двух лосей, которые не спеша прогуливались вдоль дороги. Как объяснили в Минприроды Прикамья, с конца августа и до октября у сохатых брачный период.

- В это время учащаются случаи выхода животных на дорогу и в город, а с этим - увеличивается количество ДТП, - объясняют в Минприроды. - Автомобилистам рекомендуем быть внимательнее, чтобы избежать аварий с копытными. Добавим, подходить близко к животному нельзя. Во время гона лось агрессивен и может напасть на приблизившегося любителя селфи.

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