В пермском парке Горького готовятся к открытию ледового городка

Фото: Андрей МАТЛИН
Зимой в парке Горького откроется ледовый городок. Об этом корреспонденту «КП-Пермь» рассказал директор парка Александр Целуйко.
Планируется установить деревянную горку, с которой можно будет кататься на «ватрушках», ледовую горку с двумя скатами, горку-воронку, круговую горку-змейку, а также ледовый лабиринт.
Горки уже закуплены и будут установлены, согласно новым федеральным правилам — их введут в эксплуатацию после прохождения государственной регистрации. Это связано с тем, что с прошлого года все горки выше 40 сантиметров приравняли к аттракционам.
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