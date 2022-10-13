В пермском парке Горького готовятся к открытию ледового городка

Фото: Андрей МАТЛИН

Зимой в парке Горького откроется ледовый городок. Об этом корреспонденту «КП-Пермь» рассказал директор парка Александр Целуйко.

Планируется установить деревянную горку, с которой можно будет кататься на «ватрушках», ледовую горку с двумя скатами, горку-воронку, круговую горку-змейку, а также ледовый лабиринт.

Горки уже закуплены и будут установлены, согласно новым федеральным правилам — их введут в эксплуатацию после прохождения государственной регистрации. Это связано с тем, что с прошлого года все горки выше 40 сантиметров приравняли к аттракционам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми снесли авторынок на улице Островского

Он просуществовал здесь 30 лет (Подробнее...)