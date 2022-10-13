Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:30 13 октября информирует, что это самое удобное время для движения по городу.
Плотное движение транспорта в 6 баллов на участках дорог:
- ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов
- ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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