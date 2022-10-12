Пермские дрифтеры поборются за чемпионский кубок в сухих и мокрых гонках

Фото: uraldrift.ru

В субботу, 15 октября, на картодроме в «Камской долине» (ул. Спешилова, 90) встретятся лучшие пермские дрифтеры. С 10 до 18 часов они будут биться за кубок, сжигая резину колес на крутых виражах. В программу соревнований включены сухие и мокрые гонки.

Организаторы финала чемпионата Пермского края по дрифту приглашают всех желающих насладиться зрелищными заездами и наполниться ощущением безграничной свободы. Помимо гонок в программе запланирована выставка интересных и редких авто.

Вход для взрослых – 200 рублей, детям до 10 лет – бесплатно.

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