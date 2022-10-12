Присяжные заседатели отправили пермяка за решетку на 18 лет

Мужчина доказывал свою правоту в споре ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суббота 3 апреля 2021 года стала кровавой для двух жителей поселка Юг Пермского района. В тот день мужчины вместе со знакомым распивали спиртное на квартире одного из них. Когда разговор за жизнь перерос в перепалку, а потом и в ссору, 47-летний гость достал нож, что всегда носил с собой, а еще деревяшку - для пущей убедительности. Поочередно нанося удары обоими предметами по головам и шеям собутыльников, он «доказал»-таки свою правоту. После чего с места преступления скрылся.

Собранные Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому краю доказательства были признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта 47-летнему жителю поселка Юг. Его признали виновным в убийстве двух человек.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год. Кроме того, ему предстоит выплатить родственнику одного из погибших 2 миллиона рублей. Приговор, по сообщению Следственного управления СКР по Пермскому краю, в законную силу вступил.

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