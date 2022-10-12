Пермский Театр «У Моста» завоевал девять Лауреатских дипломов на фестивале «Русская комедия» в Ростове-на-Дону

Фото предоставлено театром "У Моста"

Все скажут, такого не бывает!! Но в Театре «У Моста» и не такое бывает! Это просто-напросто обыкновенная МИСТИКА! 7 октября «У Моста» отметил свой 34-й День рождения, торжественно закрыл в Перми Пятый Международный фестиваль МакДонаха! И прямо в ночь улетел в Ростов на Дону!

10 октября театр сыграл свою искрометную музыкальную комедию «Мачеха Саманишвили»! И навсегда покорил зрителей Ростова.

Фото предоставлено театром "У Моста"

Тысячный зал театра драмы им. М. Горького был полон. Во время спектакля зал 20 раз взрывался бурными аплодисментами. Была какая -то совершенно необычайная атмосфера. Когда артисты запели песню на грузинском языке, грузины из зала начали подпевать. А сотовые телефоны, которые звучали среди действия, неожиданно звонили мелодиями из этого спектакля.

Председатель Жюри Народный артист России Александр Домогаров выразил свое восхищение, отметил, что давно не видел такого идеального по всем критериям спектакля. По 10-ти бальной системе, всем артистам, режиссеру и сценографу поставил по «десятке».

Фото предоставлено театром "У Моста"

Елена Ахназарова : «Это действительно чудо спектакль! Просто шедевр! Браво создателям и актерам! Приезжайте к нам ещё. РОСТОВ ВАС ЛЮБИТ!!!»

Театр выиграл в девяти номинациях!

-«За лучшую режиссуру» и «За лучшую сценографию»- Сергей Федотов

-«За лучший актерский ансамбль»,

-«За лучшую женскую роль» - Регина Шнигирь,

-«За лучшую мужскую роль» - Владимир Ильин,

-«За лучшую мужскую роль второго плана» - Илья Бабошин,

- «За лучшую мужскую роль третьего плана» - Дмитрий Мурзаев.

- «За лучшую мужскую роль четвёртого плана.»- Василий Скиданов,

-«За лучшую женскую роль второго плана» - Алёна Войтенко.

Ростовские зрители устроили пермякам бешеную овацию и 10 минут аплодировали стоя! А после спектакля, долго не расходились, обсуждая свои впечатления.