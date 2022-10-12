В Перми окончены поиски молодой вдовы

Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск/ВКонтакте

15 дней о 33-летней пермячке Елене ничего не было известно. Как удалось узнать «КП» из достоверных источников, этот «загул» у молодой женщины не первый. Она начала теряться нынешним летом – связалась с плохой компанией.

- Возможно, Лена не смогла найти руку помощи после смерти мужа. Его не стало весной нынешнего года, - рассказали нам. – Сказались стресс, свалившиеся заботы о детях и все прочее.

У Елены двое несовершеннолетних детей – дочке и сыну еще нет 10 лет. В моменты отсутствия матери за ними приглядывает бабушка – мама Лены. Она, как рассказали знакомые женщины, уже готовит документы для оформления опекунства над детьми.

- Всегда спокойная, воспитанная, уравновешенная, - рассказала «КП» одногрупница Елены по имени Анна. – Абсолютно неконфликтная. Мы очень переживали за нее. Всем хотелось, чтобы она поскорее нашлась и вернулась к детям.

Молодая вдова вернулась домой 12 октября.

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