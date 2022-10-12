В Прикамье нашли бездомного, который задолжал сыну более 330 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Пермском крае нашли 54-летнего местного жителя, который задолжал 10-летнему сыну более 330 тысяч рублей. Как сообщили в УФССП по региону, мужчина должен был ежемесячно перечислять в счет алиментов четверть от своей зарплаты, но этого не делал.

Отец с ребенком не общался ив его воспитании участия не принимал. Судебные приставы долго не могли его найти. Также у мужчины не било ни жилья, ни транспортных средств, на которые можно было бы наложить арест. Родственники и знакомые о его местонахождении не знали.

Выйти на след алиментщика судебные приставы смогли после разговора с одним из рабочих поселка Октябрьский — его коллегой. Должник трудился разнорабочим и жил в бытовке, где его и поймали.

В результате суд назначил нарушителю наказание в виде 80 часов обязательных работ.

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