Срочная помощь с экрана смартфона: как работает телемедицина

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Сегодня, к сожалению, не каждый житель Пермского края может найти в себе силы дойти до больницы. Оправданий безответственному отношению к своему здоровью можно придумать сколько угодно – от сильной занятости на работе до плохой погоды за окном. Тем не менее, заботиться о своем организме нужно в любом возрасте. И вот здесь на выручку современному человеку приходит телемедицина.

Такие услуги оказывают специализированные компании-посредники, которые занимаются организацией процесса удаленных консультаций. Как правило, они сотрудничают с множеством медицинских учреждений.

Давайте пошагово рассмотрим, как работает сервис на примере одной из самых популярных медицинских онлайн-платформ СберЗдоровье.

Шаг №1. Скачать приложение. Установите одноименное приложение к себе на смартфон. Приложение бесплатное и доступно для скачивания в Apple Store и Play Market.

Шаг №2. Выберите удобный формат работы. После регистрации в личном кабинете, вы можете выбрать удобный для вас формат: покупать разовые консультации у докторов, или же взять пакет консультаций на период от двух недель до года.

Шаг №3. Протестировать работу сервиса. Связаться с врачом можно круглосуточно любым удобным способом: позвонить прямо из мобильного приложения, общаться со специалистом в чате, использовать возможности видеосвязи, в этом случае врач лучше оценит ваше состояние. После консультации специалист составляет медицинское заключение и полный протокол лечения.

Шаг №4. Получить рекомендации врача. Пациент отправляет необходимую медицинскую документацию (рентген, МРТ, КТ, выписки из медкарты и так далее). При необходимости по рекомендации врача пациент проходит дополнительные обследования по месту жительства. История консультаций будет храниться в вашем личном кабинете. При необходимости врач всегда сможет обратиться к данным предыдущих обследований, чтобы следить за динамикой лечения.

В общем, все предельно просто и удобно, даже если у вас совсем нет времени. Кстати, установить приложение, научиться им пользоваться, вам помогут в любом отделении Сбера. Также сотрудники офисов ответят на вопросы и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы банка.