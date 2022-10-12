В Прикамье медсестра зарезала тетю и дядю после упреков за связь с женатым мужчиной

Фото: архив "КП"

В Кунгуре местную жительницу осудили за двойное убийство, совершенное в апреле 2021 года. Ее жертвами стали родные тетя и дядя.

Как рассказал «В курсе.ру», родственники приютили девушку. Она была медсестрой, и от их дома ходить на работу ей было ближе. В день трагедии девушка собиралась на смену в больницу. В это время тетя начала ругать ее за связь с женатым мужчиной. Конфликт на этой почве возник не в первый раз, и обострялся он тем, что медсестра испытывала финансовые трудности.

Девушка не выдержала очередных упреков, схватилась за кухонный нож, ударила им тетю по голове, груди и ругам. У женщины были 22 колото-резанных раны, от которых она скончалась на месте. Произошедшее увидел дядя, и девушка решила убить его как свидетеля. Для этого она использовала все тот же нож.

Осознав содеянное, девушка вызвала «скорую» и сбежала к соседям, чтобы не находиться в одной квартире с трупами. Соседям она рассказала, что родственников убил некий мужчина, которого она заметила, когда зашла в комнату.

После допросов и проверки записей с камер видеонаблюдение вина молодой медсестры была доказана. Пермский краевой суд приговорил ее к 13 годам колонии с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

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