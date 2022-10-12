В Пермском крае в страшном пожаре погибли три человека

Страшный пожар в Очере унес жизни трех человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 октября в Очере на улице Коммунистической около 6 вечера горели две жилые двухэтажки. Деревянные дома и надворные постройки 18 огнеборцев тушили два часа.

Как сообщили в краевом МЧС, к моменту приезда пожарных самостоятельно из полыхающих домов вышли три человека, еще трое погибли. По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователь Очерского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления осмотрели место происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники. Уже назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин смерти людей и произошедшего пожара. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

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