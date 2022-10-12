Домклик зафиксировал рост сделок без ипотеки в Прикамье

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Аналитики Домклик отметили рост сделок без ипотеки в Сбербанке. В сентябре в Пермском крае их стало больше на 10%.

Неипотечные сделки — это сделки, в которых клиенты приобретают жилье за собственные деньги, без использования кредитных средств банка. При этом для регистрации сделок или проведения расчетов, клиенты пользуются электронными сервисами от Домклик, а сама сделка проходит в отделении банка. По данным Домклик, в сентябре объем неипотечных сделок в Пермском отделении составил более 200 шт.

Чтобы приобрести жилье без ипотеки, достаточно записаться в любой из офисов Сбербанка выбрав удобные дату и время. Это можно сделать онлайн в разделе «Сделка за свои средства» на Домклик.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк всегда стремится предоставлять комфортные сервисы своим клиентам. Стоит отметить, что наш сервис «Электронная регистрация» позволяет за один визит в банк оформить расчеты и все документы по сделке без посещения МФЦ и Росреестра. Сегодня приобретать недвижимость без ипотеки безопасно и просто с помощью сервисов Домклик, а опытные менеджеры Сбера всегда готовы помочь в этом».