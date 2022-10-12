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Происшествия12 октября 2022 11:19

Екатеринбуржец отправился в колонию за кражу из пермского магазина

Мужчина стащил деньги из кассы, чтобы купить наркотики.
Источник:kp.ru
Фото: скриншот с видео УМВД г. Перми

Фото: скриншот с видео УМВД г. Перми

Свердловский районный суд вынес приговор 28-летнему жителю Екатеринбурга, обвиняемому в совершении тяжкого преступления против собственности. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Перми.

Инцидент произошел 14 марта в продуктовом павильоне по улице Клары Цеткин. Ранним утром злоумышленник в маске пришел в магазин и, угрожая ножом продавщице, потребовал деньги из кассы.

Женщина пыталась позвать на помощь и даже предлагала налетчику собственные деньги, однако мужчина зашел за прилавок и похитил из кассы более 2 тысяч рублей выручки. Выходя из магазина, он также прихватил бутылку пива и скрылся.

Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. В отделе полиции он признался, что деньги ему нужны были для покупки наркотиков.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам «строгача» и обязал его выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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