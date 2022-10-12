13 октября в Перми откроется остановка «Улица Хохрякова»

Фото: gorodperm.ru

С 13 октября автобусы, следующие в центр города, будут вновь останавливаться у сквера имени Дзержинского. Как сообщили в гортрансе, с завтрашнего дня здесь откроется привычная многим остановка «Улица Хохрякова»

Напомним, остановку переносили из-за ремонта тротуара и обустройства велодорожки на улице Ленина. На сегодня подрядчик сделал ремонт посадочной площадки. В обозримом будущем здесь установят павильон нового типа: с видеокамерами, таблом прибытия транспорта, вай-фаем и разъемом для зарядки мобильника.

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