Жительница Прикамья с ножом набросилась на родного брата из-за бутылки спиртного

В Кизеле наказали 34-летнюю ранее судимую женщину, которая напала на брата с ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в январе этого года. В местный отдел полиции поступило сообщение от медучреждения, где оказали помощь 30-летнему мужчине с колото-резанными ранами. В ходе расследования выяснилось, что он пострадал от рук сестры, когда гостил у нее и у ее сожителя.

Компания распивала алкогольные напитки. Когда сожитель уснул, брат начал собираться домой, взял со стола бутылку с алкоголем, которую принес сам же принес, и пошел к выходу. Это и стало причиной конфликта между родственниками. В результате сестра схватилась за кухонный нож и набросилась на брата.

Суд приговорил женщину к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима.

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