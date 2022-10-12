Жители Приволжья начали готовиться к сезону простуды

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С наступлением осеннего сезона иммунитет человека ослабевает, и количество простудных заболеваний растет. По данным СБЕР ЕАПТЕКА, в России спрос на витамины и БАДы в сентябре 2022 вырос в 4 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а на обеззараживающие средства — в 3 раза.

Интересно, что ТОП-3 препаратов заметно отличается в зависимости от региона. Так, чаще всего в городах Приволжья покупают жаропонижающие средства, средства от насморка, противовирусные препараты, а также витамины и БАДы. Например, в Нижнем Новгороде жаропонижающие средства составляют 26% от всех продаж в городе, противовирусные препараты — 16%, витамины и БАДы — 13%. Лидирующие позиции по продажам в Казани также занимают жаропонижающие средства — 27% от всех продаж в городе, на втором месте средства от насморка — 15%, на третьем месте витамины и БАДы — 14%.

В качестве средств индивидуальной защиты, россияне активнее всего покупали перчатки — их продажи в сентябре 2022 года увеличились в 5 раз (+490%) в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Чтобы защититься от заражения, россияне также использовали спиртовые салфетки (+477%), санитайзеры для рук и поверхностей (+300%). Помимо этого, в сентябре этого года, в сравнении с 2021 годом, жители страны активно покупали лекарства от простуды и гриппа: например, спрос на жаропонижающие препараты увеличился в 4,5 раза (+453%), а на средства от насморка и кашля — на 343% и на 329% соответственно.

Врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, Алена Хрипкова, рассказала, как укрепить свой иммунитет в осенний период и что делать, если все-таки заразился:

«Старайтесь заниматься физическими нагрузками, разнообразно и сбалансировано питаться, высыпаться. Обязательно наблюдайтесь у врача, если есть хронические заболевания, а чтобы избежать развития тяжелых форм вирусных заболеваний, вакцинируйтесь. Если же у вас появились симптомы вирусного заболевания главное – соблюдать самоизоляцию и обратиться за медицинской помощью. При вирусных инфекциях чаще всего рекомендуются симптоматические методы лечения, то есть направленные на уменьшение выраженности симптомов. Если повышается температура, то могут рекомендоваться жаропонижающие лекарства. При заложенности носа это обычно промывания и использования местных капель. При болях в горле - теплое питье и рассасывание нелекарственных леденцов, при сильных болях обезболивающие препараты”.