Валентин Шипков назначен заместителем начальника ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю занял полковник полиции Валентин Шипков. Информация об этом размещена на сайте ведомства. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 26 сентября.

Валентин Шипков проходил службу на различных должностях в кадровых подразделениях ГУВД Пермской области с 2001 года. С 2015 по 2018 он возглавлял кадровую службу Управления МВД России по Перми. В 2018 году возглавил Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю.

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