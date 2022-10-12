В ходе спецоперации погиб 39-летний контрактник из Пермского края

Фото: администрации Чусовского городского округа

На территории Украины в ходе спецоперации погиб 39-летний Данила Малинчик, уроженец поселка Кутамыш Чусовского района.

Данила Малинчик служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной войсковой части. Награжден орденом мужества посмертно.

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