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Общество12 октября 2022 10:00

В ходе спецоперации погиб 39-летний контрактник из Пермского края

Он был главным старшиной
Источник:kp.ru
Фото: администрации Чусовского городского округа

Фото: администрации Чусовского городского округа

На территории Украины в ходе спецоперации погиб 39-летний Данила Малинчик, уроженец поселка Кутамыш Чусовского района.

Данила Малинчик служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной войсковой части. Награжден орденом мужества посмертно.

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