В ходе спецоперации погиб 39-летний контрактник из Пермского края

Фото: администрации Чусовского городского округа
На территории Украины в ходе спецоперации погиб 39-летний Данила Малинчик, уроженец поселка Кутамыш Чусовского района.
Данила Малинчик служил по контракту на должности командира отделения — старшего мастера отделения технического обслуживания взвода обеспечения танкового батальона. Был главным старшиной войсковой части. Награжден орденом мужества посмертно.
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