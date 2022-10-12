Власти Перми планируют открыть на месте бывшего трамвайного депо гастрорынок

Фото: domofoto.ru
Администрация Перми совместно с краевыми властями прорабатывает вариант размещения гастрономического рынка на территории бывшего трамвайного депо на Разгуляе.
«Такая возможность рассматривается как один из вариантов», — ответили корреспонденту «КП-Пермь» в пресс-службе мэрии.
Прототипом для гастрорынка может стать Даниловский рынок в Москве. Там планируется разместить точки продажи продуктов, фуд-корты и места для проведения ярмарок.
Напомним, что МУП «Пермгорэлектротранс» освободило здание депо в начале сентября 2021 года.
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