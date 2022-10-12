Власти Перми планируют открыть на месте бывшего трамвайного депо гастрорынок

Фото: domofoto.ru

Администрация Перми совместно с краевыми властями прорабатывает вариант размещения гастрономического рынка на территории бывшего трамвайного депо на Разгуляе.

«Такая возможность рассматривается как один из вариантов», — ответили корреспонденту «КП-Пермь» в пресс-службе мэрии.

Прототипом для гастрорынка может стать Даниловский рынок в Москве. Там планируется разместить точки продажи продуктов, фуд-корты и места для проведения ярмарок.

Напомним, что МУП «Пермгорэлектротранс» освободило здание депо в начале сентября 2021 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru