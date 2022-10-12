Фото: МЧС Пермского края.

В Пермском крае не уменьшается число пожаров в частных жилых домах и банях. За прошедшие сутки, 11 октября 2022 года, пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю выезжали на тушение нескольких строений.

За истекшие сутки произошло 10 пожаров: 4 пожара - в Перми; по 1 пожару - в Бардымском, Александровском, Верещагинском, Соликамском, Березниковском и Пермском округах.

«На пожарах есть погибшие, травмированных нет. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 11 октября стали: частные жилые дома - в Бардымском, Верещагинском и Александровском округах; мусор - в Орджоникидзевском районе Перми; кирпичный склад - в Индустриальном районе Перми; баня - в Пермском округе; бытовое помещение - в Соликамском округе; дощаное строение и неэксплуатируемый дом - в Индустриальном районе Перми; садовыйо дом - в Березниковском округе.

За прошедшие сутки 11 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 11 октября 2022 года на территории региона 149 профилактической группой в составе 308 человек осуществлено 1295 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1988 человек, распространено 1476 памяток.

Напомним, 10 октября 2022 года на территории Пермского края произошел крупный пожар в Очере. Всего в регионе 10 октября подразделения краевого МЧС ликвидировали 13 очагов загорания.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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