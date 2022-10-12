Сенаторов и депутатов Госдумы от Прикамья объявила в розыск Служба безопасности Украины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Госдумы РФ от Прикамья Дмитрий Скриванов, Ирина Ивенских, Игорь Шубин, Антон Немкин и Роман Водянов обвиняются в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия». Информация об этом размещена в базе данных МВД Украины.

Кроме того, сенаторам от Прикамья Андрею Климову и Алексею Пушкову предъявили обвинение не только в вышесказанном, но и в «ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий». Служба безопасности Украины объявила их в розыск.

Депутатам мера пресечения не избрана, а сенаторам предписано содержание под стражей, но сейчас они числятся как лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования. Согласно законам Украины, им может грозить пожизненный срок.

Депутаты также попали под санкции. Соответствующий документ размещен на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Им запрещено проводить торговые операции, выводить капиталы с территории Украины, участвовать в приватизации или аренде государственного имущества, пришвартовываться к украинским берегам и входить в воздушное пространство страны.

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