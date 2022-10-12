В центре Перми парковки оборудуют фотовидеофиксацией

Новые плоскостные парковки в центре Перми оборудуют комплексами фотовидеофиксации от «Ростелекома». В горадминистрации уточнили, что речь идет о парковках по улицам Революции, 22, 24, Попова, 19 и Пермской, 7.

Ожидается, что камеры на платных парковках позволят увеличить пропускную способность центральных улиц и сократить время поиска удобного парковочного места. Они будут отслеживать время пребывания автомобилей на парковке, распознавать виды транспортных средств и их номера, а также передавать всю информацию в Пермскую дирекцию дорожного движения.

Комплексы фотовидеофиксации начнут работать с ноября. Ежегодно спрос на платные парковки растет примерно на 10%, а данная мера позволит сократить ажиотаж на места вдоль проезжей части.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» напомнил, что компания обслуживает систему платных парковок без малого семь лет - с 2016 года. Но это проект, который требует постоянного обновления.

- Каждый год мы расширяем приложение “Горпарковки”. При помощи этого сервиса пермяки могут оплачивать стоянку банковской картой. Также мы обеспечили предоставление льгот для многодетных семей: время бесплатной парковки для них увеличено со стандартных 20 минут до двух часов. Недавно наши специалисты подключили возможность оплаты стоянки в последующие сутки. Новые комплексы фото-видеофиксации будут отслеживать время пребывания автомобилей на платной парковке, распознавать виды транспортных средств, их номера и передавать всю информацию в Пермскую дирекцию дорожного движения для дальнейшего анализа», - заявил Козловский.

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