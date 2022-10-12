Пермский автобус №17 поменяет маршрут следования

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми автобус №17 изменит схему движения. Об этом сообщили в Департамента транспорта горадминистрации.

С 15 октября, автобусы будут следовать до улицы Крупской по улице КИМ вместо Дружбы. Изменения приняли после обращений жителей, которые говорили о необходимости обеспечения транспортной доступности школы №50 и гимназии №5.

Фото: Пермский транспорт

Кроме того, конечную и начальную остановки «Площадь Дружбы» перенесут на площадки у домов по улице Крупской, 38 и 39. Также при движении в сторону конечной остановки «Микрорайон Висим-2» автобусы будут следовать напрямую по улицам Восстания, Сельскохозяйственной и Пролетарской. Расписание автобусов скорректируют.

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