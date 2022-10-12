УЗПМ поберется за экопремию

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ) принимает участие в одном из главных общероссийских экологических событий 2022 года - Национальной премии Медиагруппы «Комсомольская правда».

На суд экспертов свои проекты и достижения в области экологии и энергосберегающих технологий, разработке экопродуктов, организации природоохранных акций представили крупные предприятия страны, некоммерческие организации, эковолонтеры и региональные правительства.

Проекты и инициативы рассматриваются по 7 номинациям – от поддержки бережного отношения к окружающей среде до популяризации лучших примеров экологических практик: «Экотехнология», «Экорегион», «Экопредприятие», «Эколидер», «Экоинициатива» «Экопродукт» и «Мы в ответе». В состав жюри вошли представители Общероссийского народного фронта, эксперты Российского экологического движения, члены комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, ученые, общественники.

Уральский завод противогололедных материалов презентовал свою последнюю разработку «Бионорд Антипыль» в номинации «Экопродукт». Здесь рассматриваются общественно значимые проекты, в результате которых появились продукты, снижающиенегативное воздействие на окружающую среду и улучшающие экологическую обстановку в регионе. Ноу-хау прикамского предприятия призвано бороться с самой главной проблемой урбанизированных территорий – пылью.

Ежедневно более 50 млн. человек сталкиваются с проблемой запыленности воздуха. Именно из-за пыли в весенне-летний период в городах сложно дышать, особенно аллергикам: микрочастицы резины, асфальта и песка легко поднимаются в воздух при первом ветре. Минимизировать воздействие на здоровье человека, улучшить общую экологическую ситуацию в крупных городах поможет пылеподавляющее средство.

Эффективность «Бионорд Антипыль» обусловлена свойством состава связывать мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух под воздействием ветра и воздушных потоков от транспортных средств. Материал также рекомендован при проведении строительных и ремонтных работ, транспортировке сыпучих и пылящих грузов. Разработка была успешно протестирована предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска. С осени прошлого года «Бионорд Антипыль» применяется в городах Северного Кавказа и Новосибирске.

Проект Уральского завода противогололедных материалов получил экспертную оценку и перешел на этап народного голосования. Отдать свой голос за прикамское предприятие можно по ссылке: https://ecopremiya.kp.ru/golosovaniye/ehko-product/. Победители в номинациях будут названы в декабре на торжественной церемонии награждения Национальной экологической премии.