В Перми «Молот» потерпел поражение от «Югры»

Фото: ХК "Югра"

Пермский «Молот» никак не может выбраться из затяжного пике. В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2022-2023 годов пермяки терпят поражение уже в пятом матче подряд. Последний раз они праздновали победу 22 сентября в Тамбове.

На этот раз обидчиком «Молота» стала «Югра» из Ханты-Мансийска, победившая хозяев льда со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2). Гости открыли счет уже в начале второй минуты встречи, а до конца первого периода забили еще две безответные шайбы.

«Молот» проснулся лишь в третьем периоде. Его атаки увенчались двумя точными бросками в исполнении Веревкина и Ерохина. Обе шайбы пермяки забросили имея численное большинство.

В составе «Югры» шайбы забросили: Антипов, Степанов, Шиксатдаров и Железков.

Напомним, очередную домашнюю серию матчей «Молот» открыл поражением от тюменского «Рубина».

Теперь «Молоту» предстоят еще две встречи на своем льду с командами из Санкт-Петербурга: 13 октября – с «Динамо», 15 октября – со «СКА-Нева». (0+)

Трудно предположить, что с нынешним состоянием команды пермякам получится одолеть столь грозных соперников из верхней части турнирной таблицы. Хотя, иногда, и не возможное возможно…

После 12 сыгранных матчей пермский «Молот» сохраняет за собой 22-ю позицию в таблице розыгрыша регулярного чемпионата ВХЛ.

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