В исправительной колонии в Пермском крае ввели карантин по коронавирусу

В ФКУ ИК-1 ГУФСИН закрыта на карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Соликамске в исправительной колонии №1 введен карантин по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

По распоряжению санитарных врачей с 10 октября, чтобы предупредить распространение заболеваемости COVID-19 среди осужденных, а также работников уголовно-исполнительной введен карантин. Родственники не смогут получить краткосрочные и длительные свидания до его снятия. Об отмене карантина сообщат дополнительно сайте ГУФСИН России по Пермскому краю.

Также с 10 октября в ФКУ ИК-1 приостановлен прием граждан по личным вопросам.

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